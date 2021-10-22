"The City": "Наследники", "Хороший, плохой, коп", "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

На онлайн-платформах стал доступен третий сезон шоу "Наследники". Это лучший драматический сериал 2020 года по версии "Золотого глобуса" и премии "Эмми". Продюсером и сценаристом шоу выступил Джесси Армстронг. Много лет назад он написал историю о жизни медиамагната Руперта Мердока, но ее не стали экранизировать. Тогда Армстронг исполнил "Наследников".

В прокат вышел вестерн в духе 70-х – фильм "Хороший, плохой, коп". По сюжету, жулик Тедди Муретто замешан в убийстве прокурора. Он опасается за свою жизнь и намеренно попадает в полицейский участок в надежде спокойно пересидеть ночь.Но по его следу уже идет профессиональный киллер Боб Виддик. Чтобы сделать свою работу, он прикидывается пьяным водителем и занимает камеру по соседству. В главной роли Фрэнк Грилло – больше известен как злодей из "Капитана Америки." Киллера играет легендарный Джерард Батлер.

В прокат выходит фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна". По словам критиков, это фильм, который понравится многим по двум причинам: во-первых, будет много котиков, а во-вторых, будет еще и Бенедикт Камбербэтч в главной роли. Луис Уэйн только что потерял отца, и теперь он – глава семьи, – и вынужден содержать пять младших сестер. Поэтому вместо того, чтобы развивать свой талант к живописи, Луис ездит по сельскохозяйственным выставкам и рисует животных. А еще работает над патентами, боксирует и наводит суету везде, где появляется. После того, как умирает его жена, Уэйн находит призвание всей своей жизни – он начинает рисовать котов. Подробнее – в сюжете проекта The City.