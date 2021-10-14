"The City": "Исчезнувший", "Полуночная месса", "Каштановый человечек"

В прокат вышла криминальная драма о похищении ребенка "Исчезнувший". Согласно сюжету, во время очередной командировки Эдмонд узнает, что его семилетний сын Итан пропал. Следствие бессильно, также от дела отстраняют работавшего над ним детектива. Эдмонд отправляется на поиски мальчика сам.

"Исчезнувший" – это ремейк французского триллера "Мой сын" 2017 года. Тогда режиссер Кристиан Карион снял его всего за шесть дней.

На Netflix вышла "Полуночная месса". Мини-сериал с философскими монологами о жизни, смерти и религии. Чтобы не было скучно, авторы добавили загадочных убийств и даже вампиров.

И еще одна мрачная новинка от Netflix – "Каштановый человечек". По сюжету, в провинциальном датском городке завелся серийный убийца. Его жертвами становятся женщины. Единственная улика, которую находит на месте преступления следователи, каштановый человечек – детская поделка с головой и туловищем из каштанов. Подробнее – в сюжете проекта The City.