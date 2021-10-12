"The City": эксперты рассказали о лучших выставках октября

Рената Литвинова, унесенная "Северным ветром", утопическая страна-Банания и живопись, отрабатывающая фемповестку. Эксперты рассказали, где искать лучшие выставки октября.

Первым делом следует отправиться в Царицыно – не только сделать осенние фотографии в листьях, но и сходить на выставку "Театрократия" в Большом дворце. Гвоздь программы – VR-спектакль с Ингеборгой Дапкунайте в роли Екатерины Второй.

Самые интересные экспонаты помог выбрать актер Влад Миллер из театра Олега Табакова. Подробнее – в сюжете проекта The City.