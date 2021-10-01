The City: "Веном-2" и Международный кинофестиваль дизайна

В прокат вышел "Веном-2" – продолжение кинокомикса с Томом Харди. В новом фильме, вышедшем спустя три года после премьеры первого фильма, продолжится история журналиста Эдди Брока.

В Москве проходит Международный кинофестиваль дизайна. Кино показывают на разных площадках. При этом для каждой номинации своя. В Центральном доме архитектора показывают фильмы об архитектуре, в "Иллюзионе" – программа для тех, кто интересуется интерьерами, а про моду можно посмотреть в Foster Cinema на Фрунзенской набережной. Подробнее – в сюжете проекта The City.