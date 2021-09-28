"The City": "Декамерон", "Русский крест", "Костик"

Чехов в Louis Vuitton, Лесков с самолетом и апгрейд старика Боккаччо. Для телезрителей собрали самые горячие, громкие и скандальные театральные премьеры этой осени.

Любовь в чатах, игра на выживание в крупных корпорациях и фитнес-клубы как место для знакомств. Театральный сезон в Гоголь-центре открылся "Декамероном". Кирилл Серебренников перенес действие одной из главных книг итальянского Возрождения в наше время. Говорит, что Боккаччо апгрейду не сопротивлялся.

Коктейль из поэзии в исполнении Евгения Миронова, авторской электронной музыки и фольклора. 28 сентября на сцене Театра Наций – "народная мистерия" "Русский крест". Это благотворительный концерт фонда "Жизнь в движении".

Треплев без рук и с зелеными волосами, а Аркадина – звезда кабаков с сумкой Louis Vuitton! В театре Пушкина премьера – спектакль "Костик" Дмитрия Крымова по мотивам чеховской "Чайки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.