The City: "Утреннее шоу", "Иван Денисович" и "Основание"

На Apple TV+ вышел второй сезон "Утреннего шоу" – сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Как и в первой части, покажут изнанку телевидения со всеми интригами и скандалами.

На большие экраны вышел "Иван Денисович" с Филиппом Янковским. Это экранизация знаменитой повести Александра Солженицына. По сюжету, крестьянин и фронтовик Иван Денисович Шухов – государственный преступник. После возвращения из немецкого плена он отбывает десятилетний срок в концлагере как немецкий шпион. Выжить в лагерном аду ему помогает лишь мысль о воссоединении с семьей.

Также вышел один из самых ожидаемых сериалов года – "Основание". Речь пойдет о межгалактическом апокалипсисе и спасении Вселенной. Ученый Гэри Селдон вычисляет, что Вселенной скоро придет конец, и это неизбежно. Тогда он создает организацию "Основание", чтобы ускорить воссоздание цивилизации после краха. Но, как это бывает в таких случая, не все разделяют мнение Селдона и принимаются чинить ему препятствия. Подробнее – в сюжете проекта The City.