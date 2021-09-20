The City: "Кинотавр"

В Сочи стартовал 32-й по счету "Кинотавр". Но даже если нет возможности махнуть на выходные на Черноморский курорт, присмотреться к фестивалю однозначно стоит.

Фильмы из его программы появятся в прокате очень скоро. Эксперты выбрали самое интересное, например, документалку о Сергее Бодрове-младшем.

Лента сделана по всем канонам современных фильмов такого жанра – без закадрового текста, почти полностью из интервью друзей и коллег Бодрова-младшего. Есть и архивные интервью самого Бодрова. Подробнее – в сюжете проекта The City.