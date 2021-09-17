"The City": "Дюна", "Сексуальное просвещение"

На большие экраны вышел самый ожидаемый фильм осени – "Дюна" с Зендеей и Тимоти Шаламе. На прошедшем Венецианском фестивале фильм не оценили, однако критики уверены, что в кино обязательно стоит идти.
"Дюна" – один из самых известных научно-фантастических романов XX века, написанный американцем Фрэнком Гербертом еще в 60-х годах. Сага держалась в списке бестселлеров годами. А фантастический мир "Дюны" стал основой для популярной в 90-е компьютерной игры.
На Netflix уже доступен третий сезон "Сексуального просвещения" – или, как его еще называют, "Полового воспитания" – одного из лучших сериалов нашего времени. По идее, это подростковое шоу, но так получилось, что его обожают люди всех возрастов, говорят критики.
Главному герою Отису 16 лет. Он – обыкновенный подросток с обычным букетом школьных проблем и натянутыми отношениями с мамой. Она – сексолог свободных нравов и регулярно приводит домой мужчин. Но главный комплекс Отиса – его девственность. При этом ему жутко нравится одноклассница – бунтарка и просто красавица Мэйв. Эти чувства безответны, но однажды Мэйв предлагает Отису заняться секс-терапией, чтобы заработать. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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