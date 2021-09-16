"The City": "Дюна"

На большие экраны выходит самый ожидаемый фильм осени – "Дюна" с Зендеей и Тимоти Шаламе.

На прошедшем Венецианском фестивале фильм не оценили, однако критики уверены, что в кино обязательно стоит идти. Подробнее – в сюжете проекта The City.