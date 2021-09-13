The City: "Сексуальное просвещение"

Во вторник, 14 сентября, на Netflix выходит третий сезон "Сексуального просвещения" или как его еще называют – "Полового воспитания". По идее, это подростковое шоу, но так получилось, что его обожают люди всех возрастов.

Главному герою Отису 16 лет. Он обыкновенный подросток с обычным букетом школьных проблем и натянутыми отношениями с мамой. Она сексолог свободных нравов и регулярно приводит домой мужчин. Но главный комплекс Отиса – его девственность. При этом ему жутко нравится одноклассница, бунтарка и просто красавица Мэйв. Эти чувства безответны, но однажды Мэйв предлагает Отису заняться секс-терапией, чтобы заработать. Подробнее – в сюжете проекта The City.