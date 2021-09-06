The City: "Чем мы заняты в тени", "Миллиарды" и "Американская история преступлений"

Стартовало продолжение комедийного шоу "Чем мы заняты в тени". Автором идеи, одним из режиссеров, сценаристов и продюсеров этой вампирской саги выступил Тайка Вайтити.

"Чем мы заняты в тени" – приключения трех кровопийц из Нью-Йорка. Они проворачивают свои темные дела и попутно решают мелкие бытовые проблемы.

Также в прокат вышло пять новых серий сериала "Миллиарды".

Кроме того, пользовали Сети могут увидеть третий сезон "Американской истории преступлений". Подробнее – в сюжете проекта The City.