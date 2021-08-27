"The City": что смотреть на "Ночи кино"

Главное событие недели – "Ночь кино". В этот раз будет более 100 площадок. Ключевой станет "Художественный".

В 17:00 в субботу там начнется киноконцерт "Сила кино". Актеры исполнят всем известные хиты из фильмов 30-х годов и советской классики: "Веселых ребят", "Белорусского вокзала" и "Детей капитана Гранта". Среди хедлайнеров – Петр Налич, Алиса Гребенщикова и Дмитрий Дюжев. Длиться все выступление будет примерно час.

Сразу после этого, в 19:00 в "Художественном" покажут "Аннетт". Чуть больше месяца назад мюзикл с Марион Котийяр и Адамом Драйвером открывал фестиваль в Каннах и стал самым обсуждаемым фильмом.

В "Звезде" с 14:30 можно посмотреть "Пищеблок" про вампиров в пионерлагере, а в "Иллюзионе" с 17:00 – "Перевал Дятлова" о мистической гибели тургруппы в горах Северного Урала.

Кроме того, будут и новинки. О них рассказала гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая. Подробнее – в сюжете проекта The City.