"The City": что смотреть на "Ночи кино"

Главное событие недели – "Ночь кино". В этот раз будет более 100 площадок. Ключевой станет "Художественный".
В 17:00 в субботу там начнется киноконцерт "Сила кино". Актеры исполнят всем известные хиты из фильмов 30-х годов и советской классики: "Веселых ребят", "Белорусского вокзала" и "Детей капитана Гранта". Среди хедлайнеров – Петр Налич, Алиса Гребенщикова и Дмитрий Дюжев. Длиться все выступление будет примерно час.
Сразу после этого, в 19:00 в "Художественном" покажут "Аннетт". Чуть больше месяца назад мюзикл с Марион Котийяр и Адамом Драйвером открывал фестиваль в Каннах и стал самым обсуждаемым фильмом.
В "Звезде" с 14:30 можно посмотреть "Пищеблок" про вампиров в пионерлагере, а в "Иллюзионе" с 17:00 – "Перевал Дятлова" о мистической гибели тургруппы в горах Северного Урала.
Кроме того, будут и новинки. О них рассказала гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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