"The City": "Гагарин, лейтенант неба", "Океан юрского периода"

В "Зарядье", в кинотеатре "Медиахолл 360" показывают фильм "Гагарин, лейтенант неба". Это цифровая реконструкция первого полета. Идея в том, что ты будто бы находишься рядом с Гагариным в космическом корабле и подглядываешь за ним со стороны.

Благодаря тому, что картинка проецируется еще и на пол, кажется, что будущее уже наступило и виртуальная реальность стала обыденность. Фильм создавали с помощью 3D-моделирования и нейросетей.

На втором этаже "Москвариума" открылась интерактивная мультимедийная выставка "Океан юрского периода". Можно вернуться на сотни миллионов лет назад и посмотреть, как выглядели доисторические животные: мозазавр, мегалодон и базилозавр.

Древний мир воссоздали при помощи самых прогрессивках разработок: это и видеопроекции, и технологии дополненной реальности и голограммы. Программистам помогали ученые-палеонтологи.

В Еврейском музее, помимо выставок, есть еще и 4D-кинотеатр. Там каждые 10 минут показывают короткий фильм о сотворении мира. Экран 360 градусов позволяет смотреть видео из любой точки зала – видно будет отовсюду.

Это аттракцион виртуальной реальности. Следует быть готовым отмахиваться от саранчи, напавшей на египтян, или спасаться от Всемирного потопа. В какой-то момент кресла начнут трястись, польется вода – пойдет дождь, а зал наполнится искусственным туманом. Подробнее – в сюжете проекта The City.