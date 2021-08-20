"The City": фестивали Signal, Summer Sound, Geek Picnic

15:05
Summer Sound – самый мультиформатный open air. Там выступают почти все – от культовых рокеров нулевых вроде Animal ДжаZ до самого яркого хип-хопера последних лет "Хаски".
В субботу на сцене под открытым небом на дизайн-заводе "Флакон" выступит "Хлеб". Денис Кукояка, Александр Шулико и Кирилл Трифонов как обычно обещают много комедийного рэпа, молниеносного вайба и чуть-чуть бунтарства. А в воскресенье рэп для олдов – группа "Каста". Билеты – от 1 200 рублей, для прохода потребуется QR-код.
Фестиваль науки и техники Geek Picnic в этом году пройдет на воде. Каждые три часа от причала у Моста Багратион будет отправляться судно, на борту которого будут ждать лекции, яркие арт-объекты и даже косплееры. Встретят гостей роботы вроде котов-официантов, собак, андроида для селфи и для дискотек.
На верхней палубе устроят танцпол, который раскачают диджеи. Курсировать по Москве-реке Geek Picnic будет всю субботу начиная с 12:30. Билеты на сеансы до 20:00 стоят 2,5 тысячи рублей. Самый интересный, последний, сеанс в 01:30 обойдется в 4 тысячи рублей. Создатели намекнули, что у счастливчиков, которые на него попадут, будет возможность встретить незабываемый рассвет.
Open-air фестиваль Signal 2021 принимает первых посетителей в Калужской области. Эксперты рассказали, почему 4–5 часов в пути того стоят и что интересного можно увидеть на фестивале. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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