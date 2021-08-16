"The City": "Напарники", "Невероятные ограбления", "Бритни Спирс под прицелом"

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"Мегафон" запустил мини-сериал про спецагентов "Напарники". В главной роли играет Брюс Уиллис, а в напарниках у него – популярный российский комик Азамат Мусагалиев. Режиссером выступил Илья Найшуллер. В каждом эпизоде – свой сюжет. Общее только одно: Уиллис и Мусагалиев борются со злом и в конечном итоге побеждают, как и положено настоящим спецагентам.
"Невероятные ограбления" на Netflix – это true-crime драма. А это значит, что сериал основан на реальных событиях и играют в нем актеры, но время от времени слово берут реальные преступники. Получается классный синтез игрового и документального, говорят эксперты.
Документалка "Бритни Спирс под прицелом" – не что иное, как экранизация их расследования. На первый взгляд, в нем нет никаких сенсаций. Но архив уникальных кадров подобран настолько тщательно, что от кино не оторваться. Зачем еще смотреть "Бритни Спирс под прицелом", рассказал кинокритик Егор Беликов. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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