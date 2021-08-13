"The City": "Лето в городе", "Аннетт", "Что, если…?"

В Москве продолжается ярмарка "Лето в городе". Она проходит на 18 площадках в разных районах города. На сайте ярмарки есть интерактивная карта, где можно найти адреса всех точек продаж. Также там перечислено, что конкретно готовят на каждой из них.
На ярмарке можно попробовать японское мороженое за 150 рублей и попасть в инста-рай с пушистыми гортензиями, фонтаном и качелями.
В прокат вышел мюзикл "Аннетт" – фильм-сенсация последнего Каннского кинофестиваля, отмеченный за режиссуру Леоса Каракса.
По сюжету, стендапер Генри МакГенри – необычный комик. Он не использует привычные всем панчи и гэги, но публика все равно в восторге, даже если он выступает в домашнем халате и тапочках. Невеста Генри – оперная певица Энн. У них рождается девочка Аннет. Точнее, не девочка, а кукла с руками на шарнирах.
Вскоре после родов Энн погибает при загадочных обстоятельствах, а ее дочь тоже начинает петь и намекает на то, что мать умерла не своей смертью.
В августе на стримингах выходит чуть ли не с десяток крутых мультпремьер. Главная новинка месяца – сериал "Что, если…?" от Marvel.
Сериал стартовал 10 августа на платформе Disney+. Фанатов ждет закрученный сюжет про альтернативные вселенные, где примерно все пошло не так.
Например, в мультсериале Старка спасает злодей из "Черной пантеры" Киллмонгер, Черную Пантеру похищают инопланетяне, и принц Ваканды Т’Чалла становится частью "Стражей галактики". А сыворотку суперсолдата принимает не Стив Роджерс, а его возлюбленная Пэгги Картер.
Каждый новый эпизод "Что, если…?" – очередной неожиданный поворот.
А еще мультсериал продолжает новую четвертую фазу киновселенной Marvel. То есть связан и с сериалом "Локи", и с будущими фильмами – "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" и "Человек-паук: Нет пути домой". Подробнее – в сюжете проекта The City.
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