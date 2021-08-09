"The City": "Аннетт"

На этой неделе в прокат выходит мюзикл "Аннетт" – фильм-сенсация последнего Каннского кинофестиваля, отмеченный за режиссуру Леоса Каракса.

По сюжету, стендапер Генри МакГенри – необычный комик. Он не использует привычные всем панчи и гэги, но публика все равно в восторге, даже если он выступает в домашнем халате и тапочках. Невеста Генри – оперная певица Энн. У них рождается девочка Аннет. Точнее, не девочка, а кукла с руками на шарнирах.

Вскоре после родов Энн погибает при загадочных обстоятельствах, а ее дочь тоже начинает петь и намекает на то, что мать умерла не своей смертью. Подробнее – в сюжете проекта The City.