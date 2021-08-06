"The City": "100 историй", "Коллекция впечатлений" и DC Gallery

В Музее декоративного искусства на Садовом работает выставка "100 историй". Новый взгляд на советские тарелки с гербами, гобелены с вождями и бабушкины статуэтки-пылесборники. Экскурсию провел художник Андрей Бартенев.

Работы самого Бартенева можно найти в Новой Третьяковке. Там в Западном крыле открылась выставка "Коллекция впечатлений" Московского музея дизайна.

А на Таганке открылась новая галерея интерьерного дизайна DC Gallery. И заглянуть сюда стоит хотя бы из любопытства. Мебель, скульптура, живопись и необычные предметы – показывают искусство, которое можно встроить в любой интерьер. Подробнее – в сюжете проекта The City.