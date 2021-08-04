The City: "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

В прокат выходит главная киноновинка августа – "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Снимать десятый фильм расширенной вселенной DC доверили Джеймсу Ганну – автору двух частей "Стражей галактики" и легендарного "Рассвета мертвецов".

По сюжету власти США набирают команду преступников со сверхспособностями. Цель – проникнуть в одну из стран третьего мира и лишить местного диктатора нового сверхсекретного оружия.

В США фильм получил рейтинг 18+ из-за сцен насилия и жестокости. Подробнее – в сюжете проекта The City.