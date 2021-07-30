The City: "Последний наемник", "Круиз по джунглям" и "Красотка на взводе"

17:50
На Netflix выходит "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом. Главный герой – спецагент по прозвищу Туман. Он возвращается в родную Францию спустя 20 лет, чтобы спасти сына, которого обвиняют в преступлении. Однако он его не совершал.
Также посмотреть можно сериал "Секс/жизнь". Суперсовременное и супероткровенное шоу вышло в конце июня, но спустя месяц до сих находится в топ-5 проектов на стриминге.
Еще один проект Netflix под названием "Как продать наркотики онлайн (быстро)". При этом на русский название шоу перевели как "Не пытайтесь это повторить".
Главный герой – старшеклассник Мориц. В школе его буллят, не зовут на вечеринки, а девушка бросила его ради школьного драгдиллера. Чтобы ее вернуть, Мориц решает сам заняться продажей запрещенных веществ и вместе с другом-инвалидом налаживает бизнес.
В прокат вышел "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. По мнению экспертов, фильм обещает стать настоящим приключением в духе Индианы Джонса.
Исследовательница дикой природы Лили Хоутон и ее брат нанимают бесшабашного капитана круизного пароходика Фрэнка. Он должен доставить их по Амазонке через джунгли к волшебному, исцеляющему все болезни дереву.
Путешественникам противостоят дикая природа, конкуренты из других экспедиций. Не обошлось без проклятия.
В прокат вышла "Красотка на взводе" – очередная история про девушку, которая ловко уничтожает самоуверенных самцов. В главной роли звезда "Перл-Харбора" и "Интуиции" – Кейт Бекинсейл.
По сюжету Линди страдает от избытка гормона кортизола, из-за чего ее мучает неконтролируемая агрессия. Чтобы справиться с приступами ярости, психиатр изобретает жилет: когда Линди выходит из себя, он бьет ее током, купируя агрессию.
Жизнь опасной красотки налаживается, она даже находит парня и влюбляется. Все бы хорошо, но после первой же ночи возлюбленного убивают, и Линди выходит на тропу войны. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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