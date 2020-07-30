The City: "Красотка на взводе"

В прокат вышла "Красотка на взводе" – очередная история про девушку, которая ловко уничтожает самоуверенных самцов. В главной роли звезда "Перл-Харбора" и "Интуиции" – Кейт Бекинсейл.

По сюжету, Линди страдает от избытка гормона кортизола, из-за чего ее мучает неконтролируемая агрессия. Чтобы справиться с приступами ярости, психиатр изобретает жилет: когда Линди выходит из себя, он бьет ее током, купируя агрессию.

Жизнь опасной красотки налаживается, она даже находит парня и влюбляется. Все бы хорошо, но после первой же ночи возлюбленного убивают, и Линди выходит на тропу войны. Подробнее – в сюжете проекта The City.