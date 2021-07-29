The City: "Круиз по джунглям"

В прокат вышел "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. По мнению экспертов, фильм обещает стать настоящим приключением в духе Индианы Джонса.



Исследовательница дикой природы Лили Хоутон и ее брат нанимают бесшабашного капитана круизного пароходика Фрэнка. Он должен доставить их по Амазонке через джунгли к волшебному, исцеляющему все болезни дереву.

Путешественникам противостоят дикая природа, конкуренты из других экспедиций. Не обошлось без проклятья. Подробнее – в сюжете проекта The City.