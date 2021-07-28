The City: "Последний наемник", "Секс/жизнь", "Не пытайтесь это повторить"

На Netflix выходит "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом. Главный герой – спецагент по прозвищу Туман. Он возвращается в родную Францию спустя 20 лет, чтобы спасти сына, которого обвиняют в преступлении. Однако он его не совершал.

Также посмотреть можно сериал "Секс/жизнь". Новое, суперсовременное и супероткровенное шоу вышло в конце июня, но спустя месяц до сих находится в топ-5 проектов на стриминге

Еще один проект Netflix под названием "Как продать наркотики онлайн (быстро)". Но на русский название шоу перевели как "Не пытайтесь это повторить".

Главный герой – старшеклассник Мориц. В школе его буллят, не зовут на вечеринки, а девушка бросила его ради школьного драгдиллера. Чтобы ее вернуть, Мориц решает сам заняться продажей запрещенных веществ и вместе с другом-инвалидом налаживает бизнес. Подробнее – в сюжете проекта The City.