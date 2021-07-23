"The City": "Время"

В прокат вышел мистический триллер "Время". Это фильм известного режиссера Найта Шьямалана с Гаэлем Гарсией Берналем.

Эксперты отмечают, что это, возможно, лучший его фильм со времен "Шестого чувства". Подробнее – в сюжете проекта The City.