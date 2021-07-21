"The City": необычные блюда навынос

Гастрокритик The City Александр Ильин рассказал москвичам, куда можно отправиться за необычной едой навынос.

Среди мест, которые выделил эксперт, оказался ресторан Levantine в ТЦ Lotte Plaza на Новинском бульваре. Там посетителям предлагают попробовать салат с рукколой, арбузом, козьим сыром, орехами и каперсами. Такое блюдо там обойдется в 650 рублей.

В выходные в "The City. Едим" Саша Ильин проинспектирует паназиатские заведения Москвы. Откроет кое-что новое, покажет идеальный ресторан и объяснит, почему паназиатскую кухню называют "питкой". Подробности – в The City.