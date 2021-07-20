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Культура

14:55

"The City": современное искусство

культура город видео Максим Шаманин

Любителям современного искусства рассказали, какие места следует посетить в Москве. Всего было подобрано 4 выставки.

Что будет, если соединить науку с искусством? Получится полностью интерактивная экспозиция с современными технологиями. В Новой Третьяковке до 10 октября показывают проект фонда Laboratoria Art&Science "Да живет иное во мне". Эта выставка - отличный пример технологичного искусства.

Китч, фан и сумасшедшие 90-е. Художник Андрей Бартенев открыл выставку "Цветик-семицветик", посвященную эпатажному художнику и акционисту Владиславу Мамышеву-Монро, в Галерее "Здесь на Таганке". Монро – автор первых в России перформансов и настоящее явление в современном искусстве эпохи перестройки.

О том, какие еще выставки можно посетить, чтобы набраться самых ярких и необычных впечатлений – в сюжете проекта The City.

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