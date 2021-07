"The City": "Космический джем: Новое поколение", "Бендер: Начало"

Фильм этой недели – семейная комедия "Космический джем: Новое поколение". Сиквел "Спэйс Джема" из 90-х, где реальный Майкл Джордан играл в баскетбол с мультяшками. Теперь это делает Леброн Джеймс.

Спустя всего три недели после яркого старта фильма "Бендер: Начало" на большие экраны вышло продолжение приключений молодого Остапа – "Бендер: Золото империи". В новой части главная роль также у Сергея Безрукова. Как и в первом фильме, он играет непотопляемого афериста Ибрагима Бендера. Вместе со своим учеником Остапом они продолжают охоту за сокровищем Российской Империи – драгоценным жезлом, который теперь в руках у эпатажного анархиста Нестора Махно – он же Павел Деревянко.

Doja Cat уже называют певицей года. Как о большой артистке, о ней заговорили после сингла Say so. В нем есть все, что нужно настоящему хиту – мощный танцевальный вайб, модная Instagram-картинка и яркая исполнительница. В итоге больше 300 миллионов просмотров на YouTube и номинации на Грэмми. Подробнее – в сюжете проекта The City.