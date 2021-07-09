"The City": "Сиена на заре Ренессанса" и "Мода и стиль в фотографии"

Пушкинский музей привез в Москву кусочек настоящей Италии. Проект называется "Сиена на заре Ренессанса".

Еврейский музей покажет необычную выставку "Маленькое искусство". На экспозиции можно будет увидеть работы российских художников, но не в привычном формате картин, а в эскизах и набросках.

Выставка продлится до 3 октября. Стоимость билетов составляет 600 рублей.

В Манеже продолжается фотобиеннале "Мода и стиль в фотографии" – крепкий коктейль из серьезных социальных тем и блистательного глянца. Организует выставку Мультимедиа-Арт музей. Подробнее – в сюжете проекта The City.