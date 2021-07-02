The City: "Джетлаг", "Пороховой коктейль", Blue Banisters и "Том и Джерри"

В июле в прокат выйдет комедия "Джетлаг" – семейный подряд Михаила Идова. Бывший главред GQ выступил режиссером, а его жена Лили – сценаристом. Сюжетная линия и диалоги получились не хуже, чем в последней совместной ленте Идовых – "Юмористе".

Кроме того, в прокате будет доступна картина "Пороховой коктейль".

Главная поп-звезда планеты выпускает второй релиз за год. Пластинка Blue Banisters или "Голубые перила" выходит в выходные. Лана Дель Рей успела выпустить три сингла, войдут ли они в релиз, пока неизвестно.

После успеха полного метра уже в формате сериала возвращается парочка из детства – Том и Джерри. Первый эпизод "Тома и Джерри в Нью-Йорке" можно будет посмотреть на HBO. Подробнее – в сюжете проекта The City.