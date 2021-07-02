"The City": "Без резких движений"

На онлайн-платформах вышел гангстерский триллер "Без резких движений" от Стивена Содерберга.

В нем снялись оскароносные Мэтт Дэймон и Бенисио Дель Торо, а также Брендан Фрейзер. Подробнее – в сюжете проекта The City.