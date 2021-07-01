The City: Лана Дель Рей анонсировала новый альбом Blue Banisters

Главная поп-звезда планеты выпускает второй релиз за год. Пластинка Blue Banisters или "Голубые перила" выходит в выходные.

Лана Дель Рей успела выпустить три сингла, войдут ли они в релиз, пока неизвестно. Подробнее – в сюжете проекта The City.