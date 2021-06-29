The City: "Космический джем", "Охотники на троллей: восстание титанов" и "Том и Джерри"

В июле состоится премьера ремейка хита 90-х – анимационного фильма с мультяшками и легендой баскетбола Майклом Джорданом "Космический джем". В новой версии мультфильма появится четырехкратный чемпион NBA Леброн Джеймс. В новом "Космическом джеме" собрались стальной гигант и Кинг-Конг, Мерлин и Скуби-Ду и сразу несколько Джокеров.

На Netflix 21 июля выходят "Охотники на троллей: восстание титанов".

После успеха полного метра уже в формате сериала возвращается еще одна парочка из детства – Том и Джерри. Первый эпизод "Тома и Джерри в Нью-Йорке" можно будет посмотреть на HBO уже 1 июля. Подробнее – в сюжете проекта The City.