"The City": "Звук металла", "Элита", "Бендер: Начало", "Мейр из Исттауна"

На большие экраны вышла пронзительная драма о барабанщике, который теряет слух, – "Звук металла". Фильм стал сенсацией последнего "Оскара", получив сразу две статуэтки – за звук и монтаж

На Netflix вышел четвертый сезон популярного сериала "Элита". Это как "Сплетница" и "Эйфория", только из Испании. Герои сериала – ученики местной престижной школы. Им не сидится на месте, и школьники постоянно оказываются замешаны в опасных делах.

В российском кино перезапустили историю похождений знаменитого афериста Остапа Бендера. "Бендер: Начало" – это не очередная экранизация романов Ильфа и Петрова, а абсолютно новые приключения.

Мрачный детектив "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет стал самым обсуждаемым шоу с начала года. Это криминальная драма из жизни маленького городка, где все друг другу родственники и друзья, а еще убийцы и жертвы. Подробнее – в сюжете проекта The City.