"The City": "Лука"

На широкий экран вышел мультфильм "Лука". Лукой зовут необычного мальчика – наполовину человека, наполовину морскую амфибию.

В российской версии одного из персонажей мультфильма озвучила Монеточка. Ее тонким голоском разговаривает бойкая девочка Джулия – подруга главных героев.

"Лука" – это квинтэссенция духа Итальянской Ривьеры: солнце, паста всех видов и музыка. Создатели посвятили мультфильм итальянскому композитору Эннио Морриконе. Он должен был написать саундтрек, но не успел: его не стало в прошлом году.

Вместо Морриконе к проекту подключился Дэн Ромер, в свое время успевший поработать с Кристиной Агилерой и Шоном Мендесом. Подробнее – в сюжете проекта The City.