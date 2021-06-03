The City: "Содержанки", "Локи", "История Лизи"

За любовью, сексом и изменами в московской светской тусовке зрители сериала "Содержанки" наблюдают уже два года и продолжают это делать с таким увлечением, что шоу продлили сначала на второй сезон, а теперь и на третий. Он выходит 10 июня.
Фанаты Марвел ждут выхода "Локи" – сольный проект про бога хитрости и обмана. Действие развернется в параллельной Вселенной. Локи будет путешествовать во времени и, судя по интервью актеров, в этом шоу станет сугубо положительным героем.
Щемящий сердце детектив "История Лизи" уже вышел на Apple TV+. Главная героиня Лизи Лэндон два года назад потеряла мужа – знаменитого писателя. Теперь она ищет ответы на вопросы о прошлом супруга. Для Стивена Кинга "История Лизи" очень личный роман. Он посвятил его своей жене Табите. За экранизацию он взялся лично, а также выступил продюсером.
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