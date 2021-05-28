"The City": "Метод Комински"

Сегодня на Netflix вышел третий сезон сериала "Метод Комински". Комедийный хит с Майклом Дугласом в главной роли с доброй иронией рассказывает о жизни тех, кому за 70. Причем это интересно смотреть и молодому, и более старшему поколению.
Сэнди Комински слегка за 70. Он не добился успеха в Голливуде, зато стал крутым коучем по актерскому мастерству. Его агент и лучший друг Норман переживает утрату: у него умерла жена. Но выручать его из депрессии мешает масса собственных неприятностей: проблемы с налоговой, интрижка с ученицей, роман дочери с его ровесником, рак простаты, а потом и легких. Теперь Комински предстоит не только заботиться о друге, но и успеть самому сделать то, что задумал, пока не станет слишком поздно.
"Метод" – современная комедия: смешная, но при этом очень трогательная. Каждый эпизод вызывает у зрителей и смех, и слезы. Подробнее – в программе "The City".
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