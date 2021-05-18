The City: в Третьяковке откроется гигантский мурал

В субботу, 22 мая, в день рождения Третьяковской галереи на Крымском валу откроется гигантский мурал – так называют монументальную живопись на стене. У граффити-художника Саши Купаляна ушло на работу "Взгляд" три недели. Сюжет отсылает к коллекции искусства XX века.

В Московском музее современного искусства на Ермолаевском под граффити тоже отдали целую стену, но чуть поменьше. Работы на ней будут меняться. Первым ее разрисовал один из главных участников уличной волны 2000-х – Дмитрий Аске. Подробнее – в сюжете проекта The City.