"The City": в Москве стартует "Ночь музеев"

В субботу в Москве стартует "Ночь музеев". По традиции участвуют почти все главные московские музеи. Но есть и исключения. Например, в этом году акцию не поддержал музей "Гараж". Также "Главные блокбастеры" – "Билл Виола" или "Роберт Фальк" будут платными.



А в Граунд Солянке будет "зин фест": мастер-классы по созданию авторской книги, электронная и классическая музыка, а также очень интересная лекционная программа.

Мероприятия будут идти до двух ночи. И программа "Ночи" будет тематическая. Подробнее – в сюжете проекта The City.