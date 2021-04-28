The City: "Девятаев"

В прокат выходит военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Героя Отечественной войны сыграл Павел Прилучный.

Сюжет основан на реальных событиях и описывает подвиг Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, который попал в плен к немцам, сумел угнать вражеский бомбардировщик и сбежал на Родину.

Из истории известно, что на борту могли быть секретные документы, которые в скором времени помогли СССР запустить на орбиту первый искусственный спутник, а потом выиграть космическую гонку. Подробнее – в сюжете проекта The City.