"The City": "Гнев человеческий", "Великий"

23 апреля, 17:50
В прокат вышел первый за долгое время фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли – "Гнев человеческий".
По сюжету, загадочный Патрик Хилл нанимается охранником в инкассаторскую компанию, которая только что потеряла двух сотрудников во время ограбления. Герой Стэтхэма еле сдает вступительный экзамен, чуть не завалив стрельбу и вождение, но его все-таки берут на работу. В первую же неделю Хилл с напарниками попадают в передрягу: их фургон пытаются ограбить
На большие экраны вышла драма "Великий" с Джонни Деппом. Это кино о страшной экологической катастрофе, которая произошла в 70-е годы в Японии и потрясла тогда весь мир. Фильм "Великий" снят на основе реальных событий.
Десерты из фисташек постепенно вытесняют классические из московских меню. Ресторанный критик The City Александр Ильин объяснил, почему все помешались на этих орехах, а также рассказал, что и где попробовать в первую очередь. Подробнее – в сюжете проекта The City.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: