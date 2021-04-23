"The City": "Гнев человеческий", "Великий"

В прокат вышел первый за долгое время фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли – "Гнев человеческий".

По сюжету, загадочный Патрик Хилл нанимается охранником в инкассаторскую компанию, которая только что потеряла двух сотрудников во время ограбления. Герой Стэтхэма еле сдает вступительный экзамен, чуть не завалив стрельбу и вождение, но его все-таки берут на работу. В первую же неделю Хилл с напарниками попадают в передрягу: их фургон пытаются ограбить

На большие экраны вышла драма "Великий" с Джонни Деппом. Это кино о страшной экологической катастрофе, которая произошла в 70-е годы в Японии и потрясла тогда весь мир. Фильм "Великий" снят на основе реальных событий.

Десерты из фисташек постепенно вытесняют классические из московских меню. Ресторанный критик The City Александр Ильин объяснил, почему все помешались на этих орехах, а также рассказал, что и где попробовать в первую очередь. Подробнее – в сюжете проекта The City.