"The City": "Гнев человеческий"

В четверг в прокат выходит первый за долгое время фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли – "Гнев человеческий".

По сюжету, загадочный Патрик Хилл нанимается охранником в инкассаторскую компанию, которая только что потеряла двух сотрудников во время ограбления. Герой Стэтхэма еле сдает вступительный экзамен, чуть не завалив стрельбу и вождение, но его все-таки берут на работу.

В первую же неделю Хилл с напарниками попадают в передрягу: их фургон пытаются ограбить. Подробнее – в сюжете проекта The City.