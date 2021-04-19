"The City": "Невероятные"

На HBO вышел новый фэнтези-сериал "Невероятные" от создателей первых двух "Мстителей". Сериал установил рекорд по просмотрам на cтриминговом сервисе HBO Max. Кроме того, проект показал лучший старт среди всех оригинальных сериалов HBO.

Идея "Невероятных" принадлежит Джоссу Уидону – одному из главных специалистов по супергероям в кино. Про режиссера заговорили еще в конце 90-х, когда тот придумал и снял сериал "Баффи – истребительница вампиров".

Новый сериал Уидона сравнивают с франшизой "Люди Икс". В обоих проектах поднимаются вопросы дискриминации: люди с особыми способностями становятся изгоями общества. Подробнее – в сюжете проекта The City.