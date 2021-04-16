"The City": "Чернобыль", "Отец", Fearless

В прокат вышел "Чернобыль" Данилы Козловского. Он же и играет главную роль. По сюжету пожарный Алексей Карпушин спасает чернобыльскую АЭС от второго взрыва, который может погубить не только Киев, но и Москву.

На большие экраны вышла мощная драма "Отец" с Энтони Хопкинсом. У фильма шесть номинаций на "Оскар", в том числе в категории за "Лучший фильм".

Главное музыкальное событие весны – новый альбом Тейлор Свифт Fearless. Релиз – фактически переиздание старых песен. В новом релизе сразу 27 треков, 6 из которых – ранее не издававшиеся песни, написанные еще в нулевых. Подробнее – в сюжете проекта The City.