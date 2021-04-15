"The City": "Чернобыль", "Черешневый лес"

В прокат вышел "Чернобыль" Данилы Козловского. Он же и играет главную роль. По сюжету пожарный Алексей Карпушин спасает чернобыльскую АЭС от второго взрыва, который может погубить не только Киев, но и Москву.

Также в городе в 21 раз стартовал открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". За все время проведения он превратился в одно из самых крутых культурных событий Москвы. Сходить есть на что: от классической музыки и живописи до оригинальных арт-проектов.

Открылся "Черешневый лес" новой постановкой "Современника" – спектаклем "Театр" по Сомерсету Моэму. Подробнее – в сюжете проекта The City.