The City: "Годзилла против Конга", "Придворный костюм" и "Фальшивый слон"

В кинотеатрах начинается битва монстров. На экраны выходит фантастический боевик "Годзилла против Конга". Многие очень ждали этот фильм: за один день трейлер блокбастера набрал 26 миллионов просмотров.

Тем временем лучшей книгой прошлого года в жанре фэнтези признан роман "Фальшивый слон" Владимира Покровского. Таковы результаты восьмой по счету литературной премии "Новые горизонты". Подробнее – в сюжете проекта The City.