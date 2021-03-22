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22 марта 2021, 14:55

Общество

The City: "Годзилла против Конга", "Придворный костюм" и "Фальшивый слон"

The City: "Годзилла против Конга", "Придворный костюм" и "Фальшивый слон"

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На большие экраны выйдет фантастический боевик "Годзилла против Конга"

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В кинотеатрах начинается битва монстров. На экраны выходит фантастический боевик "Годзилла против Конга". Многие очень ждали этот фильм: за один день трейлер блокбастера набрал 26 миллионов просмотров.

Тем временем лучшей книгой прошлого года в жанре фэнтези признан роман "Фальшивый слон" Владимира Покровского. Таковы результаты восьмой по счету литературной премии "Новые горизонты". Подробнее – в сюжете проекта The City.

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