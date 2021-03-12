"The City": "Путешествие души", "Земля кочевников", "Трафик"

В Пушкинском музее открылась первая в Москве персональная выставка Билла Виолы – "Путешествие души". И, кажется, это главный выставочный блокбастер весны. Билла Виолу называют цифровым Рембрандтом и вермеером хай-тека, он работает в стиле мастеров Ренессанса и Барокко.

На большие экраны вышла "Земля кочевников" – один из самых ожидаемых фильмов года, триумфатор Венеции, Торонто и недавнего "Золотого глобуса". История о современных американских бездомных глазами оскароносной Фрэнсис Макдорманд запомнится всем надолго.

Также уже в прокате драматический триллер "Трафик" – фильм, вокруг которого сложилась токсичная атмосфера. А все из-за актера Арми Хаммера, который попал в скандал и теперь обвиняется в жестких БДСМ-практиках и даже каннибализме. Переснимать фильм не было денег, поэтому сцены с участием Хаммера вырезать не стали. Подробнее – в сюжете проекта The City.