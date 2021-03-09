The City: "Русская женщина", "По наклонной", "Ходжи Насреддина"

Певица Манижа представит Россию на "Евровидении". Она исполнит песню Russian Woman – "Русская женщина". Конкурс пройдет в мае в голландском Роттердаме. А уже 9 марта Манижа выступит Крокус Сити Холл.

В пятницу на онлайн-платформах выходит триллер "По наклонной" с Томом Холландом. Человек паук из "Мстителей" играет брутального военного медика с посттравматическим синдромом. Режиссерами выступили любимцы Marvel – братья Джо и Энтони Руссо.

В Театре Наций идут премьерные показы "Ходжи Насреддина". Спектакль стоит увидеть по двум причинам: во-первых, это первая кукольная постановка в истории театра, а во-вторых, это режиссерский дебют Тимура Бекмамбетова на сцене. Декораций минимум, все действие происходит в узком окошке-экране. Подробнее – в сюжете проекта The City.