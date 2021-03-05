"The City": "Бордерлайн", "Рашн Юг"

В эти выходные большинство россиян может оказаться в веселых компаниях. В коллективах, скорее всего, не обойдется без обсуждения нового альбома певицы Земфиры "Бордерлайн". Пластинка исполнительницы стала первой за последние 8 лет. После релиза мнения слушателей разделились. Некоторые считают, что Земфира уже не та. Другие уверены, что новые композиции гениальны.

В российский прокат вышла главная романтическая комедия весны – "Рашн Юг". В фильме снимались Стася Милославская, Семен Трескунов и Риналь Мухаметов. Автором сценария выступил Жора Крыжовников.

Режиссером ленты стал Анатолий Федотов. Зрителей ждет комедия с участием популярных актеров на фоне курорта.

Подробнее – в сюжете проекта The City.