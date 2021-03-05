"The City": "Пара из будущего", выступление Алексея Чумакова, концерты Полины Гагариной

В российский прокат вышла фантастическая комедия "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой. После "Обратной связи" и "Огня" это третья премьера режиссера Алексея Нужного за последние три месяца. Те, кто уже видел фильм, его хвалят. Действие происходит в 2040 году. Александра и Евгений – уже двадцать лет в браке. Детей нет, любовь испарилась. Развестись они тоже не могут, потому что за это надо заплатить огромный налог. После очередной ссоры в пару бьет молния и они переносятся на 20 лет назад – как раз в то время, когда они решили пожениться. Саша и Женя решают найти себя молодых и помешать этому. По сюжету герои часто ругаются, доходит даже до рукоприкладства. Во время съемок Сергею Бурунову пришлось нелегко.

В выходные в Crocus City Hall пройдут сразу два юбилейных сольных концерта Алексея Чумакова – 12 марта ему исполняется 40 лет. Организаторы обещают уникальный эксперимент. Подробности держатся в строжайшем секрете.

Певица Полина Гагарина 8 марта даст сразу два живых концерта с новым шоу "Смотри". Сольники пройдут на площадке Music Media Dome. К этому концерту можно будет подключиться онлайн.

Подробнее – в сюжете проекта The City.