"The City": "Пара из будущего", выступление Алексея Чумакова, концерты Полины Гагариной

В российский прокат вышла фантастическая комедия "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой. После "Обратной связи" и "Огня" это третья премьера режиссера Алексея Нужного за последние три месяца. Те, кто уже видел фильм, его хвалят. Действие происходит в 2040 году. Александра и Евгений – уже двадцать лет в браке. Детей нет, любовь испарилась. Развестись они тоже не могут, потому что за это надо заплатить огромный налог. После очередной ссоры в пару бьет молния и они переносятся на 20 лет назад – как раз в то время, когда они решили пожениться. Саша и Женя решают найти себя молодых и помешать этому. По сюжету герои часто ругаются, доходит даже до рукоприкладства. Во время съемок Сергею Бурунову пришлось нелегко.
В выходные в Crocus City Hall пройдут сразу два юбилейных сольных концерта Алексея Чумакова – 12 марта ему исполняется 40 лет. Организаторы обещают уникальный эксперимент. Подробности держатся в строжайшем секрете.
Певица Полина Гагарина 8 марта даст сразу два живых концерта с новым шоу "Смотри". Сольники пройдут на площадке Music Media Dome. К этому концерту можно будет подключиться онлайн.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: