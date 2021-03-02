"The City": "Рашн Юг", "Русское нигде"

В четверг в прокат выходит главная романтическая комедия весны "Рашн Юг" со Стасей Милославской, Семеном Трескуновым и Риналем Мухаметовым. Автором сценария выступил Жора Крыжовников, а режиссером – Антон Федотов. Они уже работали вместе в сериале "Кухня".

Совсем скоро масленица, а это значит, что в меню ресторанов неизбежно появятся блины. Гастрокритик The City Александр Ильин поможет в нем разобраться, а также посоветует, куда идти и что брать.

Также в галерее "Триумф" работает выставка Павла Отдельнова "Русское нигде". Всего за пару недель она стала хитом в соцсетях, тиктокеры и инстаграмеры приходят сюда толпами. Подробнее – в сюжете проекта The City.